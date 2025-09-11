Nepal has been shaken by deadly protests that have led to the resignation of the country’s Prime Minister KP Sharma Oli.

The BBC’s Charlotte Scarr is on the streets of Kathmandu, where she saw torched government buildings and military presence.

The Himalayan nation has been experiencing its worst unrest in decades, after a campaign highlighting the lavish lifestyles of politicians’ children and allegations of corruption took off on social media.

Thirty people have been killed in the protests and more than 1,000 injured since the unrest began.

