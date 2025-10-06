O Decreto nº 12.647, de 1º de outubro de 2025, autorizou a nomeação adicional de candidatos aprovados e não classificados dentro do quantitativo de vagas originalmente previsto em concursos públicos.
Este Decreto trata de autorizações iniciais para provimentos superiores a 25% do quantitativo original das vagas oferecidas e contemplou, até o momento, dois cargos oferecidos pelo IBGE no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU1):
- Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas – 3 vagas;
- Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas – 85 vagas.
“Ao participar do Concurso Nacional Unificado, o IBGE preparou-se para receber a maior quantidade de novos colegas a partir de 2025. Um marco histórico depois de quase uma década sem a realização de nenhum concurso público para servidores permanentes. Não bastasse isso, o Ministério de Gestão e Inovação do governo do presidente Lula autorizou o ingresso adicional de novos colegas às 895 já autorizadas originalmente. Mais um reconhecimento do valor do IBGE para a sociedade brasileira”, afirma Márcio Pochmann, presidente do IBGE.
“A autorização das vagas adicionais representa um passo fundamental para o fortalecimento das equipes do IBGE e, consequentemente, para o pleno cumprimento de nossa missão institucional”, afirma Steffi Hanschke, coordenadora substituta da Coordenação de Recursos Humanos(CRH) do IBGE.
IBGE inicia recepção do maior concurso de sua história recente.