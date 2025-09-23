O Ibovespa encerrou em baixa a sessão desta segunda-feira (22), refletindo ajustes após uma semana de recordes. O dia foi marcado por falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, além das movimentações da Cosan, que desabou após anúncio de aumento de capital, enquanto a Embraer foi destaque positivo na esteira do acordo com a Latam.
O índice referência do mercado de ações do Brasil encerrou com baixa de 0,52%, a 145.109,25 pontos.
O dólar à vista, por sua vez, fechou em alta pela quarta sessão consecutiva, negociado a R$ 5,3380 na venda, crescimento de 0,33%.
Em evento promovido pelo BTG Pactual, Haddad defendeu que, para o arcabouço fiscal ser fortalecido, é necessário criar condições políticas para tratar sobre ajuste de regras com os parlamentares.
O ministro disse ainda que não vê uma norma fiscal melhor que a do arcabouço e defendeu o combate de “desperdícios” com o avanço de propostas que já estão tramitando no Congresso Nacional, após citar temas como supersalários no serviço público e Previdência de militares.
O dólar se manteve no território positivo durante os comentários de Haddad, dando continuidade ao movimento mais recente de ajustes de alta nas cotações após as decisões sobre juros no Brasil e nos EUA na quarta-feira passada.
Ao longo desta semana, investidores estarão atentos à divulgação da ata do último encontro do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, na terça-feira (23), ao IPCA-15 de setembro e ao Relatório de Política Monetária do BC, ambos na quinta-feira (25).
Nos EUA, destaque para dados do PIB (Produto Interno Bruto), na quinta-feira, e para o índice PCE, na sexta-feira (26).
Na última sexta-feira (19), o dólar à vista fechou em leve alta de 0,02%, aos R$ 5,3205.
“Não há como afirmar se o dólar/real fará uma longa pausa, como ocorreu quando atingiu os suportes anteriores de R$ 5,60 e R$ 5,40. Por ora, o nível atual não surpreende e pode ser boa oportunidade para comprar”, pontuou nesta manhã o diretor da consultoria Wagner Investimentos, José Faria Júnior, em relatório a clientes.
“Entendemos que a região de R$ 5,40 virou resistência forte, já que foi nível que impediu a queda do dólar por mais de dois meses”, acrescentou.
O Banco Central realizou às 11h30 leilão de até 30.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2025.
*Com informações da Reuters