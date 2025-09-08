Imagens aéreas do helicóptero Falcão 12 da Polícia Militar registraram o momento em que duas caminhonetes tentavam fugir dos policiais, após desacatarem ordem de parada ainda na BR-277, em Cascavel.
As caminhonetes eram uma Mitsubishi L200 que estava completamente carregada com maconha, e uma Chevrolet S-10 que era usada como batedor.
Os veículos saíram da rodovia e entraram nos bairros. A L200 foi abandonada pelo motorista na Rua Elio Willy Fauth, no Bairro XIV de Novembro. O condutor se evadiu em uma área de mata, não sendo localizado até o momento.
Já a S-10 foi abandonada na esquina das Ruas Capitão Danilo Paladini e Cabo José Hermito de Sá, no Bairro Santa Felicidade. O motorista também conseguiu fugir.
Os veículos foram apreendidos e encaminhados, juntamente com a carga de maconha, à Delegacia da Polícia Federal de Cascavel.