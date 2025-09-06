Na madrugada desta quinta-feira (04), um incêndio em uma edificação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na Rua Santa Catarina, esquina com a Rua Carlos de Carvalho, no centro de Cascavel. De acordo com as informações, o fogo atingiu o palco de uma igreja localizada no endereço.
Conforme apurado, o sinistro foi detectado por volta das 3h30 da manhã, quando o sistema de monitoramento do local acionou a equipe de segurança, que imediatamente chamou os bombeiros.
A guarnição chegou rapidamente ao local e iniciou o combate às chamas. Apesar da contenção, o espaço sofreu consideráveis danos materiais. Móveis, equipamentos usados nos cultos, além do forro e parte das paredes, foram comprometidos. Grande parte da área interna ficou inutilizada.
Após o controle do fogo, os militares realizaram o trabalho de rescaldo, garantindo que não houvesse risco de reignição. Felizmente, não houve registro de feridos. As causas do incêndio ainda serão investigadas.