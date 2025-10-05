Um incêndio em uma empresa que trabalha com acabamento de couro mobilizou equipes do 11º Batalhão de Bombeiros Militar de Apucarana (11º BBM) na noite desta quinta-feira (02) na Rua Aço, no Parque Industrial Zona Norte, em Apucarana (PR).
Conforme informações apuradas no local pelo TNOnline, o fogo surgiu, ao que parece, em um compressor elétrico, que fica ao lado da caldeira.
Os bombeiros chegaram rapidamente ao local e conseguiram conter as chamas, evitando que o fogo atingisse a residência vizinha ao local e também alguns tambores com líquido inflamável.
Nenhuma pessoa ficou ferida. Os danos materiais ainda não foram calculados.
Moradores da região relataram que o local já sofreu outro incêndio este ano.
Fonte: TN Online