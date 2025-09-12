A influenciadora digital conhecida popularmente como Grampola, de 41 anos, famosa por gravar áudios e vídeos com falas bem-humoradas e jocosas, amplamente disseminadas em aplicativos de mensagens, foi assassinada a golpes de faca por desconhecidos, na madrugada desta sexta-feira (12), no Residencial Ribeira, na zona rural de São Luís.
Segundo versão divulgada na imprensa, Grampola foi encontrada cambaleando por uma rua do Residencial Ribeira, gravemente ferida e ensanguentada, pedindo desesperadamente por socorro. Ela foi encaminhada por populares à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona rural, mas não resistiu às lesões.
Oriunda do bairro Liberdade, Grampola era bastante querida em sua comunidade e tornou-se conhecida em todo o Maranhão pelos áudios e vídeos divertidos que gravava e transmitia. Ela mantinha uma conta no Instagram (@grampolaoficial) com mais de 41 mil seguidores.
Há alguns anos, mudou-se para o Residencial Ribeira, onde morava só e, segundo comenta-se, entregue ao mundo das drogas.
A Polícia Civil vai abrir investigação, a fim de identificar a autoria do crime, que causou forte comoção pública.