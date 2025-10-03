O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta vermelho para Aliança do Tocantins e cidades da região Ocidental do Tocantins. O aviso, válido entre 2 de outubro de 2025, às 03h e 2 de outubro de 2025, às 03h, destaca o grande risco de incêndios florestais e danos à saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça.
Segundo o instituto, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 12% em Aliança do Tocantins – índice muito inferior aos 60% considerados ideais pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
O INMET divide os alertas de baixa umidade em três níveis de severidade:
- Perigo potencial (amarelo)
- Perigo (laranja)
- Grande perigo (vermelho)
As cidades que devem ser atingidas pelo alerta vermelho de baixa umidade, segundo o órgão são:
Confira a previsão do tempo para Aliança do Tocantins e outras cidades:
Veja as recomendações da Defesa Civil para o período de baixa umidade:
- Beba bastante água mesmo se estiver sem sede.
- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol das 10h às 17h.
- Evite banhos com água quente para não potencializar o ressecamento da pele. Se necessário, use um hidratante.
- Use umidificadores de ar em casa e no trabalho.
- Coloque bacias com água ou estenda panos úmidos nos cômodos para melhorar a umidade.
- Evite aglomerações e ambientes fechados com ar-condicionado.
Veja as recomendações da Defesa Civil para respirar melhor:
- Mantenha a casa sempre limpa e arejada. O tempo seco aumenta a concentração de poeira, ácaros e fungos.
- Na hora da limpeza, prefira pano úmido a vassoura para não levantar pó.
- Evite ambientes onde há fumaça de cigarro.
- Não queime lixo nem provoque queimadas.
O que fazer em caso de emergência?
Se apresentar problemas respiratórios, procure um posto médico.
Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).
Problemas com cortes de energia e quedas de postes devem ser relatados à CEMIG pelo telefone 116.
Esta reportagem foi produzida automaticamente com dados fornecidos pelo INMET.