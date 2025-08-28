Um homem de 45 anos foi socorrido na noite deste domingo (24) após ser agredido em um imóvel localizado na avenida Olindo Periolo, no bairro Pacaembu, em Cascavel. De acordo com informações, a vítima é inquilina do imóvel e teria se envolvido em uma confusão com a proprietária do local.
Durante o desentendimento, o homem teria ameaçado a proprietária, momento em que um dos filhos da mulher interveio e atingiu o inquilino com uma paulada na cabeça.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram atendimento à vítima, que apresentava um corte profundo no crânio e precisou de sutura. O homem foi encaminhado para à UPA Veneza, onde passaria por reavaliação e receberia medicação.
O autor da agressão relatou aos policiais militares que agiu para proteger a mãe de uma possível agressão. Ele foi detido pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde seria ouvido e as medidas cabíveis seriam tomadas.