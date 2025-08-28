Uma discussão envolvendo um inquilino e a proprietária de uma quitinete resultou em agressão e detenção na noite deste domingo (24), na Avenida Olindo Periolo, Bairro Pacaembu, em Cascavel. O caso mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
De acordo com informações apuradas, a situação teve início quando a vítima da agressão, um homem de 45 anos, teria ameaçado a proprietária do imóvel. Diante do conflito, filhos da proprietária intervieram e um deles utilizou um pedaço de madeira para atingir o inquilino na cabeça.
O homem ferido foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Veneza para receber atendimento médico. O autor da agressão foi detido pela Polícia Militar e levado à Delegacia.
Vanderlei de Biasi, parente da proprietária, relatou à CGN detalhes do ocorrido. Segundo ele, desde o início da locação, foram observados comportamentos problemáticos por parte dos inquilinos, que frequentemente se envolviam em discussões e consumo de bebidas alcoólicas.
Vanderlei afirmou que, após ouvir relatos de ameaças verbais e agressões, foi tirar satisfação com o inquilino, momento em que as ameaças teriam continuado. Na sequência, um dos familiares interveio com o golpe que resultou no ferimento do homem.
O caso segue sob investigação na Polícia Civil, onde serão adotadas as medidas legais pertinentes.