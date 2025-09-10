Seguem abertas as inscrições para o processo seletivo dos Colégios Militares de todo o país. Em Campo Grande, o Exército, por meio do DECEx (Departamento de Educação e Cultura do Exército), oferece apenas 10 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental, sem oportunidades neste ano para o Ensino Médio.
No total, há 420 vagas distribuídas em 15 cidades brasileiras. Os interessados devem ter a escolaridade correspondente. Para ingresso no 6º ano deve estar cursando ou já ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental. No ingresso para o 1º ano do Ensino Médio é preciso ter 9º ano do Ensino Fundamental completo.
O edital também estabelece requisitos de idade. Para o 6º ano, por exemplo: nascidos entre 1º de janeiro e 31 de março de 2015 devem ter menos de 12 anos em 1º de janeiro de 2026 ou completar 10 anos até 31 de dezembro de 2026.
Já os nascidos entre 1º de abril e 31 de dezembro de 2014 devem ter menos de 13 anos em 1º de janeiro de 2026 ou completar 11 anos até 31 de dezembro de 2026, de acordo com as regras do edital.
Seleção
A classificação dos candidatos abrange as seguintes etapas:
Exame intelectual para todos os candidatos inscritos; revisão médica e odontológica e comprovação dos requisitos biográficos dos candidatos. De acordo com o edital, todas as etapas são de caráter eliminatório.
Inscrições
As inscrições estão abertas de 1º de setembro a 2 de outubro de 2025, mediante pagamento da taxa de R$ 95,00. O prazo para solicitar a isenção vai até 15 de setembro. Conforme o edital, o pedido deve ser feito presencialmente no Colégio Militar, com apresentação de documentos que comprovem a condição socioeconômica.
Em Campo Grande, o Colégio Militar está localizado na Avenida Presidente Vargas, 2.800, bairro Santa Carmélia.
Fique por dentro das vagas
