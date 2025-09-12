O novo iPhone 17 Pro Max com 2 TB de armazenamento chega ao mercado brasileiro por R$ 18.499, o que o coloca como um dos celulares mais caros do país. A pré-venda começa na próxima terça-feira (16), com entregas a partir do dia 19 de setembro.
O preço do celular cobre, por exemplo, o valor de um carro usado Ford Ka 2009. Motos novas e seminovas podem ser encontradas por até metade do valor do novo iPhone, como a Honda Pop ES 110i a R$ 10 mil.
Com R$ 18.499 seria possível comprar 30 celulares básicos novos, a R$ 600 cada, como o Samsung Galaxy A06 e o Motorola Moto G05.
A quantia ainda corresponde a seis dias em resort de luxo em Ibiúna (SP) para dois adultos e uma criança, a partir de R$ 6.667,81 para duas diárias, ou a quase cinco passagens aéreas de ida e volta (compradas com dois meses de antecedência) para a Itália, na casa dos R$ 4.000.
Quem pensa em investir em educação poderia direcionar o mesmo montante para três semestres de uma faculdade particular com mensalidades de cerca de R$ 1.000, ou para quase metade de um MBA na Faria Lima, em São Paulo.
Com o valor do iPhone, seria ainda possível comprar 19 ingressos para o gramado deste domingo (14) no festival The Town, em torno de R$ 975 a inteira.
A cifra permitiria adquirir 168 garrafas de espumante Chandon 750 mL (R$ 110 cada), 154 botijões de gás (R$ 120 cada) ou 250 quilos de picanha (R$ 75/kg). O preço do celular equivale a 2.846 cafés em padarias de São Paulo, a R$ 6,50 cada.
Veículos
Viagens e experiências
-
Quase uma semana em resort de luxo em São Paulo para dois adultos e uma criança – R$ 6.667,81 para duas diárias
-
Quase cinco passagens aéreas de ida e volta para a Itália – R$ 4.000
-
19 ingressos para o festival The Town – R$ 975 a inteira
Educação
Consumo
-
154 botijões de gás – R$ 120 cada
-
52 cestas básicas simples – R$ 350 cada
- 168 garrafas de espumante – R$ 110 cada
-
250 kg de picanha – R$ 75/kg