As seleções da Islândia e da França entram em campo nesta segunda-feira, 13, a partir das 15h45 (de Brasília), para disputar a quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida acontece no Estádio Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia.
O elenco de Didier Deschamps chega à penúltima rodada com três vitórias consecutivas. Após vencer o jogo contra o Azerbaijão na última sexta-feira, por 3 a 0, o elenco busca continuar a sequência de triunfos. Atualmente, a França lidera o Grupo D com nove pontos.
Em contrapartida, a seleção islandesa vai em busca de restabelecer sua segunda posição após o fracasso contra a Ucrânia no último confronto pelas Eliminatórias. O time liderado por Gunnlaugsson sofreu com a derrota que teve como placar final 5 a 3 para o elenco ucraniano.
ISLÂNDIA X FRANÇA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA COPA
- DATA: 13/10/2025.
- HORÁRIO: 15h45 (de Brasília).
- LOCAL: Estádio Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia
ONDE ASSISTIR ISLÂNDIA X FRANÇA AO VIVO
- SporTV (TV fechada)
- Disney+ (Streaming)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE ISLÂNDIA X FRANÇA
- ISLÂNDIA: Elías Ólafsson; Victor Pálsson; Sverrir Ingason; Daníel Grétarsson; Mikael Ellertsson; Jón Þorsteinsson; Hákon Haraldsson; Ísak Bergmann Jóhannesson; Albert Guðmundsson; Andri Guðjohnsen e Sævar Magnússon Técnico: Arnar Gunnlaugsson
- FRANÇA: Mike Maignan; Malo Gusto; William Saliba; Dayot Upamecano; Hernández; Michael Olise; Khéphren Thuram; Adrien Rabiot; Kingsley Coman; Hugo Ekitike e Jean-Philippe Mateta Técnico: Didier Deschamps