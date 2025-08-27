Os lucros do Itaú Unibanco cresceram no segundo trimestre de 2025, chegando a R$ 11,5 bilhões. Este aumento representa um crescimento de 14,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. No entanto, junto com os bons resultados financeiros, ocorreram demissões e fechamento de agências.
Conforme informações verificadas, o número de agências passou de 3.021 para 2.738 unidades. A rentabilidade do patrimônio líquido atingiu 23,3%, mas o cenário causou inquietação entre os sindicatos dos bancários.
Transformação digital
O Itaú Unibanco argumenta que a reestruturação e a adoção de tecnologia são parte da estratégia de competitividade no mercado. Plataformas digitais substituíram funções humanas, resultando na redução de postos de trabalho.
Contudo, essa transformação trouxe preocupação entre clientes, que têm enfrentado problemas com o atendimento presencial após o fechamento de várias agências.
Reação dos sindicatos
Sindicatos têm se posicionado contra as demissões e o fechamento das agências. Em diversas cidades, manifestações buscam conscientizar a população sobre os impactos dessas decisões.
Segundo os sindicalistas, a redução no número de agências prejudica clientes que preferem atendimento presencial, especialmente em regiões com acesso limitado a tecnologias digitais. Os sindicatos destacam a necessidade de um equilíbrio entre tecnologia e manutenção de empregos.
Com o lucro crescente, espera-se que a instituição continue a investir em tecnologia. Questões como fechamentos de agências e demissões podem afetar a percepção pública da instituição no futuro, especialmente em áreas com pouco acesso a serviços digitais.