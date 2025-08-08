O Itaú Unibanco teve lucro líquido gerencial de R$ 11,5 bilhões no segundo trimestre de 2025, um resultado 14,3% superior ao observado em igual intervalo de 2024. Na comparação com o primeiro trimestre, o lucro foi 3,4% maior.
O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) do banco subiu 0,9 ponto porcentual em um ano e 0,8 ponto porcentual no trimestre, para 23,3%.
A carteira de crédito subiu 7,3% em um ano, ou 7,7% sem a variação cambial, para R$ 1,389 trilhão. O maior crescimento ano contra ano foi o da carteira para micro, pequenas e médias empresas, que subiu 13,1%. Neste trimestre, o Itaú Unibanco lançou o Itaú Emps, um banco voltado para micro e pequenas empresas, com soluções integradas de gestão financeira, crédito, cobrança e serviços. O portfólio para grandes empresas avançou 6,4%, e o para pessoas físicas, 8%.
“Seguimos demonstrando a solidez da nossa estratégia e a capacidade do Itaú Unibanco de crescer com consistência e gerar valor. Avançamos com inovação e eficiência, com destaque para o lançamento do Itaú Emps, que une tecnologia, eficiência operacional e profundidade de relacionamento com os clientes. Essa abordagem está presente em todo o banco: no varejo, com jornadas digitais mais simples e personalizadas, e no atacado, com soluções robustas e um atendimento muito próximo de companhias de todos os portes e setores, incluindo o agronegócio”, diz em nota o presidente do banco, Milton Maluhy.
A margem financeira gerencial foi de R$ 31,7 bilhões, um crescimento de 12,7% em um ano, e de 2,8% em três meses.
A margem financeira com clientes subiu 15,4% em um ano, para R$ 30,32 bilhões, enquanto a margem com mercado caiu 38,8%, para R$ 858 milhões.
A receita com serviços teve alta de 0,1% no mesmo período, para R$ 11,343 bilhões.