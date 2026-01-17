Os números do BBB 26 na Kantar Ibope já começam a mostrar algumas tendências bem interessantes do público. Apesar de ainda ter três meses pela frente, em que muita coisa pode acontecer, o reality show da Globo está com o vento a seu favor –pelo menos em relação à temporada exibida no ano passado.
A atual edição registrou mais audiência do que o BBB 25 em três dos quatro episódios já exibidos até aqui: na segunda (17,6 x 17), na terça (17,1 x 16,2) e na quinta (16,7 x 16). Os dados a que o Notícias da TV teve acesso se referem à Grande São Paulo.
A única derrota aconteceu na quarta (14), mas foi bastante justificável: o Big Brother Brasil foi exibido já quase de madrugada, uma vez que a Globo adiantou a programação no Brasil todo por causa dos campeonatos estaduais.
Como a Record detém os direitos do Paulistão, a líder de audiência da TV aberta optou por exibir o filme Elvis na Sessão Especial, que curiosamente teve o melhor desempenho de uma longa-metragem em 4 meses.
O BBB 26 acabou chegando a 12,0 pontos, enquanto o BBB 25 teve 16,7 no mesmo período –entretanto, foi exibido mais cedo, logo após Mania de Você (2024).
Até o momento, a Globo ainda não divulgou dados oficiais sobre o desempenho do reality no ambiente digital, mas os sinais indicam que o BBB 26 conseguiu mobilizar o público nas redes sociais. Falta, agora, a confirmação em números para saber se essa percepção se sustenta como fato.
No balanço inicial, o BBB 26 demonstra fôlego maior do que seu antecessor imediato na TV aberta e se beneficia de uma grade mais favorável em boa parte da semana. Se os números digitais confirmarem a mobilização percebida nas redes sociais, a Globo pode ter em mãos uma edição capaz de sustentar desempenho sólido ao longo da temporada –ainda que ajustes de programação e fatores externos sigam como variáveis determinantes nos próximos meses.