Jogos de hoje, quarta, 28 de janeiro: onde assistir futebol ao vivo e horários

A quarta-feira, 28 de janeiro, reúne uma das agendas mais carregadas da temporada, com futebol desde o início da tarde até a noite, envolvendo ligas nacionais, campeonatos continentais e uma rodada completa do Campeonato Brasileiro. Pelo Saudi Pro League, a programação começa às 12h20 com Al-Najma enfrentando o Al-Riyadh, e segue às 14h30 com Al-Ahli diante do Al-Ettifaq.
A UEFA Champions League concentra uma maratona de partidas simultâneas às 17h00. Entram em campo Benfica contra o Real Madrid, PSG diante do Newcastle, Napoli enfrentando o Chelsea, Barcelona contra o Copenhague, Monaco diante da Juventus, PSV enfrentando o Bayern de Munique, Ajax contra o Olympiacos, Arsenal diante do Kairat, Athletic Club contra o Sporting, Atlético de Madrid enfrentando o Bodø/Glimt, Bayer Leverkusen diante do Villarreal, Club Brugge contra o Olympique de Marseille, Eintracht Frankfurt enfrentando o Tottenham, Liverpool diante do Qarabağ, Manchester City contra o Galatasaray, Pafos enfrentando o Slavia Praga, Union Saint-Gilloise diante da Atalanta, e Borussia Dortmund contra a Inter de Milão.
Na América do Sul, o Campeonato Argentino entra em campo à noite, com Racing enfrentando o Rosario Central às 19h00, River Plate diante do Gimnasia y Esgrima às 20h00, e Estudiantes contra o Boca Juniors às 22h15.
No Brasil, a noite de quarta-feira é marcada por rodada cheia do Campeonato Brasileiro Série A, com Atlético Mineiro enfrentando o Palmeiras, Internacional contra o Athletico Paranaense, Coritiba diante do RB Bragantino, Vitória enfrentando o Remo, todos às 19h00, enquanto às 19h30 Fluminense encara o Grêmio, às 20h00 jogam Chapecoense e Santos, além de Corinthians contra o Bahia, e, fechando a rodada às 21h30, São Paulo enfrenta o Flamengo, completando um dia marcado por jogos simultâneos em praticamente todos os grandes centros do futebol mundial.
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Saudi Pro League (Campeonato Saudita)
- 12h20 – Al-Najma x Al-Riyadh – Canal Goat
- 14h30 – Al-Ahli x Al-Ettifaq – Bandsports, Canal Esporte na Band (Youtube) e Canal Goat
UEFA Champions League
- 17h00 – Benfica x Real Madrid – TNT e HBO Max
- 17h00 – PSG x Newcastle – Space e HBO Max
- 17h00 – Napoli x Chelsea – HBO Max
- 17h00 – Barcelona x Copenhagen – HBO Max
- 17h00 – Monaco x Juventus – HBO Max
- 17h00 – PSV x Bayern de Munique – HBO Max
- 17h00 – Ajax x Olympiacos – HBO Max
- 17h00 – Arsenal x Kairat – HBO Max
- 17h00 – Athletic Club x Sporting – HBO Max
- 17h00 – Atlético de Madrid x Bodø/Glimt – HBO Max
- 17h00 – Bayer Leverkusen x Villarreal – HBO Max
- 17h00 – Club Brugge x Olympique de Marselha – HBO Max
- 17h00 – Eintracht Frankfurt x Tottenham – HBO Max
- 17h00 – Liverpool x Qarabag – HBO Max
- 17h00 – Manchester City x Galatasaray – HBO Max
- 17h00 – Pafos x Slavia Praga – HBO Max
- 17h00 – Union Saint-Gilloise x Atalanta – HBO Max
- 17h00 – Borussia Dortmund x Inter de Milão – HBO Max
Campeonato Argentino
- 19h00 – Racing x Rosario Central – Disney+
- 20h00 – River Plate x Gimnasia y Esgrima – ESPN4 e Disney+
- 22h15 – Estudiantes x Boca Juniors – ESPN4 e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro Série A
- 19h00 – Atlético Mineiro x Palmeiras – Sportv e Premiere
- 19h00 – Internacional x Athletico Paranaense – Premiere
- 19h00 – Coritiba x RB Bragantino – Premiere
- 19h00 – Vitória x Remo – Premiere
- 19h30 – Fluminense x Grêmio – Record, CazéTV e Premiere
- 20h00 – Chapecoense x Santos – Premiere
- 20h00 – Corinthians x Bahia – Premiere
- 21h30 – São Paulo x Flamengo – Globo, Ge TV e Premiere
