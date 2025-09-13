Nesta sexta-feira, 12, diversas partidas de futebol vão ocorrer ao longo de todo o dia pelo mundo.
O dia começa logo cedo no Campeonato Japonês, quando o Vissel Kobe enfrenta o Kashiwa Reysol, às 07 horas (horário de Brasília).
No Campeonato Saudita, dois embates chamam atenção. Primeiro, Al-Ettifaq x Al-Ahli às 12h25; Depois, às 15 horas, o Al-Ittihad joga contra o Al-Fateh.
Na Bundesliga 2, há dois jogos às 13h30: Paderborn x Bochum e Bielefeld x Magdeburg.
Ainda no panorama europeu, na Bundesliga – primeira divisão, destaque para o confronto Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt às 15h30.
Na Inglaterra, na Women’s Super League, um clássico londrino ocorre às 15h30, entre West Ham e Arsenal.
Às 16 horas é a vez de Sevilla e Elche entrarem em campo pelo Campeonato Espanhol.
No Campeonato Português, o Benfica joga contra o Santa Clara às 16h15.
Racing e San Lorenzo jogam às 19 horas, pelo Campeonato Argentino.
Por fim, no Brasil, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, temos Volta Redonda x Criciúma às 19 horas e Coritiba x Goiás às 21h30.
Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 12 de setembro, com horários e canais:
Campeonato Japonês:
07h00 – Vissel Kobe x Kashiwa Reysol – Canal GOAT
Campeonato Saudita:
12h25 – Al-Ettifaq x Al-Ahli – Bandsports e Canal GOAT
15h00 – Al-Ittihad x Al-Fateh – Bandsports e Canal GOAT
Bundesliga 2:
13h30 – Paderborn x Bochum – Canal GOAT e Onefootball
13h30 – Bielefeld x Magdeburg – Onefootball
Campeonato Dinamarquês:
14h00 – Bodø/Glimt x Kristiansund – Canal GOAT
Bundesliga:
15h30 – Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt – Sportv, Xsports, Onefootball e CazéTV
Women’s Super League:
15h30 – West Ham x Arsenal – ESPN, Canal GOAT e Disney+
Campeonato Espanhol:
16h00 – Sevilla x Elche – ESPN3 e Disney+
Campeonato Português:
16h15 – Benfica x Santa Clara – ESPN4 e Disney+
Campeonato Argentino:
19h00 – Racing x San Lorenzo – ESPN4 e Disney+
Série B:
19h00 – Volta Redonda x Criciúma – ESPN e Disney+
21h30 – Coritiba x Goiás – Disney+