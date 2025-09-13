CURITIBA, BRAZIL - NOVEMBER 29: General view of Couto Pereira Stadium prior to the Brasileiro Serie A match between Coritiba and Botafogo at Couto Pereira Stadium on November 29, 2023 in Curitiba, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Getty Images)
Estádio Couto Pereira vai ser o palco da partida entre Coritiba e Goiás nesta sexta, 12 (Heuler Andrey/Getty Images)
Nesta sexta-feira, 12, diversas partidas de futebol vão ocorrer ao longo de todo o dia pelo mundo.

O dia começa logo cedo no Campeonato Japonês, quando o Vissel Kobe enfrenta o Kashiwa Reysol, às 07 horas (horário de Brasília).

No Campeonato Saudita, dois embates chamam atenção. Primeiro, Al-Ettifaq x Al-Ahli às 12h25; Depois, às 15 horas, o Al-Ittihad joga contra o Al-Fateh.

Na Bundesliga 2, há dois jogos às 13h30: Paderborn x Bochum e Bielefeld x Magdeburg.

Ainda no panorama europeu, na Bundesliga – primeira divisão, destaque para o confronto Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt às 15h30.

Na Inglaterra, na Women’s Super League, um clássico londrino ocorre às 15h30, entre West Ham e Arsenal.

Às 16 horas é a vez de Sevilla e Elche entrarem em campo pelo Campeonato Espanhol.

No Campeonato Português, o Benfica joga contra o Santa Clara às 16h15.

Racing e San Lorenzo jogam às 19 horas, pelo Campeonato Argentino.

Por fim, no Brasil, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, temos Volta Redonda x Criciúma às 19 horas e Coritiba x Goiás às 21h30.

Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 12 de setembro, com horários e canais:

