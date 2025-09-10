A terça-feira, 9, marca um verdadeiro festival de seleções pelo mundo, com rodadas importantes das eliminatórias da Copa do Mundo distribuídas pela África, Europa, América do Sul, América do Norte e América Central.
Na África, a jornada começa cedo, às 10 horas, com cinco partidas simultâneas: Serra Leoa contra Etiópia, Zimbábue diante de Ruanda, Tanzânia enfrentando Níger, Quênia contra Seicheles e Namíbia diante de São Tomé e Príncipe. Logo em seguida, às 13 horas, entram em campo seleções de peso. O Egito visita Burkina Faso, o Senegal encara o Congo, o Sudão mede forças com o Togo, enquanto a Nigéria desafia a África do Sul. No mesmo horário, Cabo Verde recebe Camarões em um duelo de alto nível técnico. A rodada se encerra às 16 horas, com cinco jogos decisivos: Mauritânia diante do Sudão do Sul, Benin contra Lesoto, Angola frente às Ilhas Maurício, Gabão enfrentando a forte Costa do Marfim e Gâmbia jogando contra Burundi.
Pela Europa, os primeiros embates estão marcados para as 13 horas. O Azerbaijão recebe a Ucrânia, enquanto a Armênia mede forças com a Irlanda. No horário nobre europeu, às 15h45, entram em campo as principais seleções do continente. A campeã mundial França encara a Islândia em Paris, Portugal visita a Hungria em um duelo de alto risco, e a Sérvia recebe a Inglaterra em Belgrado. Além disso, a Albânia enfrenta a Letônia, a Noruega encara a Moldávia e o Chipre tem pela frente a Romênia, todos no mesmo horário.
Na América do Sul, a noite reserva as atenções principais. Às 20 horas, o Equador recebe a atual campeã mundial Argentina, em Quito, em duelo que promete intensidade. Pouco depois, às 20h30, é a vez do Brasil estrear fora de casa contra a Bolívia, enfrentando mais uma vez a altitude de La Paz como obstáculo histórico.
Em partida amistosa, a seleção dos Estados Unidos enfrenta o Japão, às 19h30.
A Concacaf completa a maratona de jogos na noite de terça-feira. Às v21 horas, duas partidas abrem a rodada: Curaçao contra Bermuda e Jamaica diante de Trinidad e Tobago. Já às 23 horas, a Costa Rica enfrenta o Haiti e, no mesmo horário, Honduras recebe a Nicarágua, fechando o calendário do dia.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 9 de setembro, com horários e canais:
Eliminatórias da África:
10h00 – Serra Leoa x Etiópia – FIFA+
10h00 – Zimbábue x Ruanda – FIFA+
10h00 – Tanzânia x Níger – FIFA+
10h00 – Quênia x Seicheles – FIFA+
10h00 – Namíbia x São Tomé e Príncipe – FIFA+
13h00 – Burkina Faso x Egito – FIFA+
13h00 – Congo x Senegal – FIFA+
13h00 – Togo x Sudão – FIFA+
13h00 – África do Sul x Nigéria – FIFA+
13h00 – Cabo Verde x Camarões – FIFA+
16h00 – Mauritânia x Sudão do Sul – FIFA+
16h00 – Benin x Lesoto – FIFA+
16h00 – Angola x Ilhas Maurício – FIFA+
16h00 – Gabão x Costa do Marfim – FIFA+
16h00 – Gâmbia x Burundi – FIFA+
Eliminatórias da Europa:
13h00 – Azerbaijão x Ucrânia – Sportv2
13h00 – Armênia x Irlanda – ESPN4 e Disney+
15h45 – França x Islândia – Sportv2
15h45 – Hungria x Portugal – Sportv
15h45 – Sérvia x Inglaterra – ESPN e Disney+
15h45 – Albânia x Letônia – Disney+
15h45 – Noruega x Moldávia – ESPN4 e Disney+
15h45 – Chipre x Romênia – Disney+
Eliminatórias da América do Sul:
20h00 – Equador x Argentina – Sportv2
20h30 – Bolívia x Brasil – Globo, Sportv e Ge TV
Amistoso internacional:
20h30 – EUA x Japão – X Sports
Eliminatórias da Concacaf:
21h00 – Curaçao x Bermuda – Canal GOAT
21h00 – Jamaica x Trinidad e Tobago – Canal GOAT
23h00 – Costa Rica x Haiti – Canal GOAT
23h00 – Honduras x Nicarágua – Canal GOAT