Um adolescente de 17 anos ficou ferido após sofrer uma queda enquanto conduzia uma scooter elétrica, na tarde desta segunda-feira (30), em Cascavel.
O acidente ocorreu na ciclovia da Avenida Brasil, no bairro Pacaembu. Equipes do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foram acionadas para prestar socorro à vítima, que apresentava uma contusão na região do crânio.
Após os primeiros atendimentos no local, o jovem foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Veneza.