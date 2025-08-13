Na noite desta terça-feira, uma equipe da Unidade Paraná Seguro (UPS) do bairro Santa Cruz realizou a abordagem de um veículo suspeito na região do trevo do Guarujá, Segundo informações apuradas, o automóvel, que operava como transporte por aplicativo, vinha de Foz do Iguaçu com destino à capital paranaense.
Durante a ação, os policiais encontraram um jovem de 21 anos, passageiro do veículo, transportando uma mala recheada de maconha. A estimativa inicial aponta que a carga totalizava aproximadamente 50 quilos da droga.
Questionado pela equipe policial, o rapaz relatou que receberia a quantia de dois mil reais pelo transporte do entorpecente. O caso foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.
A operação reforça a atuação da UPS do Santa Cruz no combate ao tráfico de drogas na região e destaca o uso de veículos de aplicativo para o transporte ilícito de substâncias entorpecentes.