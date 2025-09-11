Uma equipe da Polícia Militar deteve um jovem de 22 anos por suspeita de embriaguez ao volante. Segundo informações, durante patrulhamento, os policiais avistaram o rapaz conduzindo um veículo em zigue-zague pela via. Diante da conduta suspeita, a equipe realizou a abordagem do motorista.
No momento da abordagem, foi oferecido ao jovem o teste do bafômetro, que ele recusou-se a realizar. Após a recusa, o rapaz foi detido pelas autoridades. O veículo, cujo modelo não foi informado, foi liberado no local.
A Polícia Militar não divulgou mais detalhes sobre o caso.