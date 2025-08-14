No final da tarde desta quarta-feira (13) um jovem de 20 anos foi detido pela equipe GOTran da Polícia Militar, no Bairro Brasmadeira, em Cascavel.
Segundo informações, os policiais realizavam patrulhamento pelo bairro, quando abordaram o piloto. Em consulta, os militares constataram que a moto estava com as características adulteradas, como placa diferente do modelo da motocicleta, e inconsistência nos números de motor e chassi.
Diante disso, a moto foi apreendida e levada ao pátio do 6ºBPM. Já o motociclista foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde as medidas cabíveis seriam tomadas.