O goioerense Adilson Martins, de 32 anos, conhecido como Didiu, foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 24, em Moreira Sales. O crime ocorreu após uma discussão motivada por um entrevero de trânsito. Outras três pessoas – duas adolescentes e um homem, todos moradores de Goioerê – também foram baleados, mas não correm risco de morte, segundo informações das autoridades.
De acordo com dados apurados pela Polícia Militar, Adilson Martins e o autor dos disparos teriam se desentendido no trânsito. Posteriormente, ambos se encontraram em uma conveniência/tabacaria localizada na entrada de Moreira Sales. No local, ocorreu nova discussão, que culminou nos disparos que resultaram na morte de Didiu. A vítima não chegou a ser socorrida.
O corpo de Adilson Martins foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama e deverá ser liberado para os atos fúnebres no final da tarde deste domingo.
As circunstâncias exatas do crime estão sob investigação.
As informações são do GoioNews