Um acidente de trânsito ocorreu por volta das 17h45 desta quinta-feira (2) no cruzamento da rua Pará com a avenida Castelo Branco, em Umuarama, envolvendo uma moto Honda CG 160 Fan vermelha e um Volkswagen Fox branco.
No carro, estava uma mulher de 70 anos, que seguia pela rua Pará em direção ao Jardim Panorama. Já na moto, vinha um jovem de 19 anos, que trafegava pela avenida Castelo Branco no sentido da Avenida Tiradentes ao centro da cidade.
A colisão ocorreu no cruzamento das vias, danificando uma das laterais do Volkswagen Fox, cujo pneu chegou a ser perfurado. A moto também ficou bastante avariada, com uma das rodas e seu pneu avariado.
O condutor da moto foi socorrido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Norospar com suspeita de fratura na clavícula.
