A 1ª Vara Criminal de Paranaguá, no Litoral do estado, sentenciou à prisão um delegado e dois agentes da Polícia Civil denunciados pelo Ministério Público do Paraná pelo crime de tráfico de drogas. A denúncia foi oferecida pelo Núcleo Regional de Paranaguá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), no âmbito da Operação Budapeste, realizada para apurar a participação de agentes públicos no tráfico de drogas no Litoral.
O delegado foi sentenciado a 14 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão em regime fechado e os agentes a 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão em regime fechado. Além disso, a sentença, proferida nesta terça-feira, 19 de agosto, determinou a perda dos cargos pelos três agentes públicos. Eles poderão recorrer da decisão, mas permanecerão presos.
A decisão judicial também determinou a destruição das drogas apreendidas com os sentenciados. No total, foram retidos 56,2 quilos de substância análoga à cocaína, 99 gramas de maconha e três pés de maconha (planta).
Carga de cocaína – Conforme as investigações, os três agentes públicos teriam subtraído uma carga de cocaína armazenada por traficantes em uma casa em Paranaguá, após simulação de abordagem policial ocorrida em 5 de junho de 2024.
A Operação Budapeste foi deflagrada no dia 2 de agosto do ano passado, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em locais ligados aos investigados. Posteriormente, todos foram detidos na Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba, onde permanecem até hoje.
Outras denúncias – O MPPR também denunciou os três agentes públicos pelos crimes de abuso de autoridade, furto qualificado e supressão de sinal identificador de veículo. Essas denúncias aguardam decisão judicial.
Ainda no âmbito da Operação Budapeste, um casal denunciado pelo MPPR por ter sido flagrado no local onde as drogas estavam armazenadas também já foi sentenciado (006646-69.2024.8.16.0129). O casal recebeu pena de 7 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto.
Processo 0007020-97.2024.8.16.0028
