A Juventus recebe o Benfica hoje, terça-feira, 7, às 13h45 (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League Feminina 2025-26.
A partida marca o pontapé inicial da campanha europeia das duas equipes na nova versão da competição, que adotou o formato de “liga” com 18 clubes, em que cada time disputará seis jogos — três como mandante e três como visitante — para determinar quais avançam direto, quais vão aos playoffs e quem será eliminado.
Donas de grande tradição no futebol feminino italiano, as Bianconere chegaram à temporada 2025–26 com o objetivo claro de reconquistar protagonismo continental. No cenário local, o clube voltou a vencer a Serie A Femminile e a Coppa Italia na temporada 2024-25, conquistando a dobradinha nacional. Além disso, a Juventus entra confiante, embora venha de um empate sem gols contra o Sassuolo como visitante, num jogo marcado por dificuldades ofensivas.
Já o Benfica, dominante no cenário português, chega com moral após confirmar o título do Campeonato Nacional Feminino 2024–25, seu quinto título na competição. Na última rodada na liga nacional, o time goleou o Damaiense por 8 a 0, com destaque para os duplos de Cristina Gutiérrez e Carole Costa, além de gols de Diana Silva.
Esta será a primeira vez que Benfica e Juventus se enfrentam numa competição oficial feminina.
Como assistir ao jogo entre Juventus e Benfica hoje?
Juventus e Benfica vão jogar nesta terça-feira, 7, às 13h45 (horário de Brasília), em jogo válido pela estreia da fase de liga da Champions League Feminina, no Allianz Stadium, em Turim. A partida terá transmissão da ESPN4 e do streaming Disney+.
Prováveis escalações:
Juventus: De Jong, Cascarino, Calligaris, Kullberg, Thomas, Brighton, Rosucci, Krumbiegel, Bonansea, Girelli e Cambiaghi. Técnico: Massimiliano Canzi.
Benfica: Pauels, Amado, Gomes, Costa, Lund, Almeida, Gaspar, Davidson, Møller, Alves e Martín-Prieto. Técnico: Filipa Patão.
Odds para Juventus x Benfica:
Resultado final
Betano: Juventus (1.57) – Empate (4.15) – Benfica (5.00)
Bet 365: Juventus (1.55) – Empate (4.10) – Benfica (5.50)
Arbitragem:
- Árbitra principal: Jelena Kumer (Croácia)
- Assistentes: Maja Petravić (Croácia) e Ivona Pejić (Croácia)
- VAR (árbitra assistente de vídeo): Mario Zebec (Croácia)
- Assistente do VAR: Jelena Cvetković (Sérvia)