O Kairat Almaty recebe o Celtic nesta terça, 26, às 13h45, no Central Stadium, em Almaty, na partida de volta dos playoffs classificatórios para a fase de grupos da Champions League.
Para os escoceses, trata-se de um duelo crucial. Com o primeiro jogo no Celtic Park encerrado em 0‑0, a tensão subiu de nível: vale até £40 milhões para quem avançar para a fase de grupos — um prêmio que pesa tanto no orçamento quanto na reputação do clube escocês. O Celtic vem sob pressão por sua atuação inexpressiva na Escócia — foi amplamente criticado pela torcida, e precisa reagir com intensidade hoje. Brendan Rodgers sinalizou mudanças, com o retorno de peças-chave, especialmente Benjamin Nygren, em grande fase com três gols em três jogos, e Daizen Maeda confiável na ala-esquerda.
O Kairat, campeão do Cazaquistão em 2024, chega embalado após eliminar Olimpija Ljubljana, KuPS e Slovan Bratislava nas fases anteriores e se apresenta como a zebra da disputa. O clube briga para chegar na fase de grupos da Champions League pela primeira vez na sua história. A equipe do técnico Rafael Urazbakhtin conta com um ambiente que promete ser hostil para os visitantes em Almaty.
Na era da Champions League (a partir de 1992/93), o Celtic participou da fase de grupos um total de 24 vezes. Anteriormente, o clube escocês foi campeão europeu em 1966/67, vencendo a final contra a Inter de Milão por 2 a 1, em Lisboa, tornando-se o primeiro clube britânico campeão europeu.
Como assistir ao jogo entre Kairat Almaty x Celtic?
Kairat Almaty e Celtic vão jogar na tarde desta terça, 26, às 13h45, no Central Stadium, em Almaty, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League. A partida terá transmissão exclusiva do streaming HBO Max.
Prováveis escalações:
Kairat Almaty: Anarbekov; Mrynskiy, Martynovich, Sorokin, Tapalov; Arad, Glazer, Gromyko; Jorginho, Ricardinho, Edmilson. Técnico: Rafael Urazbakhtin.
Celtic: Schmeichel; Ralston, Carter-Vickers, Scales, Tierney; McGregor, Nygren, Hatate; Forrest, Yang Hyun-jun, Maeda. Técnico: Brendan Rodgers.
Odds para
Kairat Almaty e Celtic:
Resultado final
Betano: Kairat Almaty (5.20) – Empate (4.25) – Celtic (1.60)
Bet 365: Kairat Almaty (5.00) – Empate (4.33) – Celtic (1.57)
Arbitragem:
- Árbitro central: Maurizio Mariani (ITA)
- Árbitros Assistentes: Daniele Bindoni (ITA) e Alberto Tegoni (ITA)
- Quarto árbitro: Matteo Marchetti (ITA)
- VAR: Marco Di Bello (ITA)
- AVAR: Valerio Marini (ITA)