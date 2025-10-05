S’abonner pour lire
Pas une fois la date de mars 2026 n’a été évoquée, ce lundi 29 septembre, devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Mais les futures élections municipales étaient dans toutes les têtes, lors de l’audience de mise en état chargée de fixer les dates du futur procès de Rachida Dati pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire Renault. Au bout de deux heures d’audience, la ministre de la Culture a obtenu ce qu’elle cherchait : elle sera jugée les 16, 17, 21, 23, 24 et 28 septembre 2026. Soit après les élections à la Mairie de Paris.
Rachida Dati échappe au pire : un procès dès novembre 2025, donc avant le scrutin municipal, comme cela avait été envisagé cet été et encore ce lundi – « Je serai alors en procès à Cayenne », a plaidé Mᵉ Basile Ader, un de ses avocats, pour repousser cette possibilité. Dati échappe aussi à un procès…
