El estadio Río Parapití se viste de gala para acoger este domingo al Sportivo 2 de Mayo ante General Caballero JLM, que se enfrentan desde las 15:30 por la fecha 14 del torneo Clausura 2025.
Partido entre equipos que llegan en ascendente racha.
En este sentido, el Gallo Norteño buscará su cuarta victoria consecutiva, en pro de continuar mejorando sus números y nutrirse de confianza con las miras puestas en la lucha por los puestos a la Copa Sudamericana 2026 (vía tabla anual).
Por su lado, el Rojo de Mallorquín está obligado a ganar a como dé lugar, si espera sostener sus chances de alcanzar la permanencia. El panorama está muy difícil, pero la derrota de Luqueño ante Cerro Porteño le da energías para seguir intentando.
La transmisión va por las pantallas de Tigo Sports y a través de Universo 970/Nación Media para los radioescuchas de todo el país.
1 triunfo de los norteños (4 tantos)
3 victorias de los esteños (7 goles)
18/07/2025 (3ª FECHA, CLAUSURA 2025)
Gral. Caballero 0-1 Sportivo 2 de Mayo
Árbitro: Giancarlos Juliadoza.
Asistentes: Eduardo Britos y Derlys González.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.