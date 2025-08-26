Um assalto inusitado chamou a atenção na manhã deste domingo (24) em uma panificadora localizada no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. Por volta das 6h45, um homem de 28 anos tentou roubar o estabelecimento utilizando um simulacro de pistola, mas foi surpreendido pela reação dos funcionários.
Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação. O suspeito chegou ao local tentando ocultar o rosto com o capuz da blusa que vestia. Ao adentrar o comércio, procurou por funcionários e, em seguida, sacou o simulacro de arma de fogo. Em poucos segundos, fingiu engatilhar a pistola e ameaçou atirar contra os funcionários. Uma das vítimas chegou a entregar um objeto que estava no caixa.
O vídeo mostra uma discussão entre o assaltante e um dos funcionários. No entanto, a colega da vítima não hesitou e utilizou uma vassoura para expulsar o criminoso. Em seguida, ambos os funcionários avançaram contra o suspeito, conseguindo colocá-lo para fora do estabelecimento.
De acordo com informações apuradas pela Banda B, o assaltante foi detido em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes. Nenhum funcionário ficou ferido durante a ocorrência. A identidade do suspeito não foi divulgada.
As informações são da Banda B.