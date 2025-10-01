A HBO Max recebe a série documental Pílula de Farinha: O Escândalo Que Gerou Vidas e um novo episódio de Pacificador
O Olhar Digital apresenta as novidades das plataformas de streaming no Brasil, incluindo os lançamentos da HBO Max. No período entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro, o serviço de assinatura recebe diferentes produções do cinema e da TV, ampliando o catálogo com opções que vão de títulos recentes a conteúdos já conhecidos pelo público.
Nesta semana, a plataforma recebe a série documental brasileira Pílula de Farinha: O Escândalo Que Gerou Vidas. Além disso, um novo episódio da série da DC, Pacificador, chega ao catálogo da HBO Max.
Lançamentos da HBO Max de 29 de setembro a 5 de outubro
Confira abaixo mais detalhes dos lançamentos da semana da HBO Max entre os dias 29 de setembro e 5 de outubro:
Terça-feira – 30/09
- Pílula de Farinha: O Escândalo Que Gerou Vidas — Temporada 1
- Série (1 Temporada) | Docusséries | Documentário | Ano de Produção: 2025 (Brasil)
- Em 1998, placebos do anticoncepcional mais vendido chegam às farmácias, gerando gestações e um escândalo que marcou muitas brasileiras.
Quinta-feira – 02/10
- Missão Faxina com Ellen Milgrau — Temporada 1, Episódio 3
- Série (1 Temporada) | Original Discovery H&H | Reality Show | Ano de Produção: 2025 (Brasil)
- MISSÃO FAXINA COM ELLEN MILGRAU acompanha pessoas que, diante de desafios emocionais e adversidades cotidianas, perderam o controle da limpeza de suas casas. A sujeira e o acúmulo de objetos transformam-se em uma bola de neve que afeta rotinas, relações interpessoais e bem-estar.
- Quem Matou Nossa Filha? — Temporada 1, Episódio 3
- Série (1 Temporada) | Original HBO Max | Documental | Crime | Ano de Produção: 2025 (México)
- Esta série documental acompanha a incansável luta de Mario e Dolores, pais de Debanhi Escobar, para esclarecer o desaparecimento e a morte de sua filha. Na noite de 8 de abril de 2021, Debanhi saiu para uma festa com duas amigas e nunca voltou. Ao longo da série, são reconstruídos os acontecimentos daquela noite e os dias de busca que culminaram, 13 dias depois, com a descoberta de seu corpo sem vida em uma cisterna. Em um contexto de crescente violência de gênero em Monterrey e uma investigação marcada por irregularidades e evasivas das autoridades, o caso se tornou um dos mais midiáticos da época.
- Pacificador — Temporada 2, Episódio 7 (estreia 22h)
- Série (2 Temporadas) | Original DC Studios | Ação | Ano de Produção: 2025 (EUA)
- A nova temporada acompanha Christopher “Chris” Smith, também conhecido como PACIFICADOR, o super-herói vigilante, enquanto ele luta para reconciliar seu passado com seu novo senso de propósito, ao mesmo tempo em que continua enfrentando vilões em sua equivocada busca pela paz a qualquer custo.
Domingo – 05/10
- Largados e Pelados Brasil — A Tribo — Temporada 1, Episódio 5 (estreia às 22h15)
- Série (1 Temporada) | Original Discovery | Reality Show | Ano de Produção: 2025 (Brasil)
- Com sete episódios, LARGADOS E PELADOS BRASIL – A TRIBO reúne participantes de temporadas anteriores de LARGADOS E PELADOS BRASIL que já superaram os desafios dos 21 dias e que são celebrados entre os fãs da franquia. Agora, terão que sobreviver juntos em um dos lugares mais extraordinários do planeta: a savana africana, nas proximidades do famoso Parque Nacional Kruger, na África do Sul.
- Task — Episódio 5
- Série (1 Temporada) | Original HBO | Policial| Minissérie | Ano de Produção: 2025 (EUA)
- Ambientada nos subúrbios da classe trabalhadora da Filadélfia, a história acompanha um agente do FBI (Mark Ruffalo) que lidera uma unidade especial para deter uma série de assaltos violentos cometidos por um homem aparentemente comum e de família (Tom Pelphrey).
A HBO Max ainda não divulgou as estreias de outubro. Esta publicação será atualizada.