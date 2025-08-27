Tennis : Le Haut-Savoyard Ugo Blanchet décroche sa première victoire en Grand Chelem
À 25 ans, il a décroché la première victoire de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem en battant le Hongrois Fabian Marozsan, 53e mondial, au premier tour de l’US Open. Classé 184e à l’ATP et dernier Français issu des qualifications, il s’est imposé en quatre manches.
Grâce à ce succès, Blanchet affrontera au deuxième tour le Tchèque Jakub Mensik, actuellement 16e au classement mondial. Il rejoint ainsi son compatriote Arthur Rinderknech, lui aussi qualifié dimanche pour le deuxième tour après une victoire en quatre sets.
Avant cet exploit new-yorkais, Blanchet avait fait ses premiers pas dans un tableau principal de Grand Chelem en mai dernier à Roland-Garros. Il s’y était incliné en cinq sets face à Hugo Gaston.