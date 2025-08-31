Desde que aposentou, em 2011, o ex-pivô da NBA já se aventurou em diversas áreas diferentes. Entre 2013 e 2022, Shaq virou acionista minoritário do Sacramento Kings, mas acabou vendendo sua participação a um site de apostas. O astro também se arriscou como policial reserva, no sul da Flórida, e se aventurou como empreendedor, tornando-se proprietário e embaixador de diversas redes de lanchonetes, pizzarias, academias e lava-jatos.
Lenda da NBA é confirmada como atração do Lollapalooza de 2026
Relacionados
Com jogo agressivo, Anisimova iguala melhor campanha no US Open
Nova York (EUA) – O estilo de jogo agressivo e de muita potência nos golpes de Amanda Anisimova foi fundamental para sua segunda vitória no US Open. A atual número … Leia mais
Raul Gil mostra uma das suas mansões em condomínio em SP: ‘Comprei cinco casas aqui’
A confusão também envolveu a neta, Raquel Gil, que usou as redes sociais para desabafar. Ela revelou que recebeu, junto da mãe, uma ordem extrajudicial de Raul Gil Júnior, o … Leia mais