Desde que aposentou, em 2011, o ex-pivô da NBA já se aventurou em diversas áreas diferentes. Entre 2013 e 2022, Shaq virou acionista minoritário do Sacramento Kings, mas acabou vendendo sua participação a um site de apostas. O astro também se arriscou como policial reserva, no sul da Flórida, e se aventurou como empreendedor, tornando-se proprietário e embaixador de diversas redes de lanchonetes, pizzarias, academias e lava-jatos.

