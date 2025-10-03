Descrita brevemente por Travis Kelce como um “banger”, “CANCELLED!” é a décima faixa do décimo segundo álbum de estúdio de Taylor Swift , The Life of a Showgirl.
Letra:
You thought that it would be okay, at first
The situation could be saved, of course
But they’d already picked out your grave and hearse
Beware the wrath of masked crusaders
Did you girl-boss too close to the sun?
Did they catch you having far too much fun?
Come with me, when they see us, they’ll run
Something wicked this way comes
Good thing I like my friends cancelled
I like ‘em cloaked in Gucci and in scandal
Like my whiskey sour
And poison thorny flowers
Welcome to my underworld
Where it gets quite dark
At least you know exactly who your friends are
They’re the ones with matching scars
It’s easy to love you when you’re popular
The optics click, everyone prospers
But one single drop, you’re off the roster
“Tone-deaf and hot, let’s fuckin’ off her”
Did you make a joke only a man could?
Were you just too smug for your own good?
Or bring a tiny violin to a knife fight?
Baby, that all ends tonight
Good thing I like my friends cancelled
I like ‘em cloaked in Gucci and in scandal
Like my whiskey sour
And poison thorny flowers
(Honey) Welcome to my underworld
It’ll break your heart
At least you know exactly who your friends are
They’re the ones with matching scars
They stood by me
Before my exoneration
They believed I was innocent
So I’m not here for judgment, no, ooh
But if you can’t be good, then just be better at it
Everyone’s got bodies in the attic
Or took somebody’s man, we’ll take you by the hand
And soon you’ll learn the art of never getting caught
It’s a good thing I like my friends cancelled
You know that I like ‘em cloaked in Gucci and in scandal
I like my whiskey sour
And poison thorny flowers (Ooh)
Yeah, it’s a good thing I like my friends cancelled (Cancelled)
I salute you if you’re much too much to handle
Like my whiskey sour (I like it)
And poison thorny flowers (I love it)
Can’t you see my infamy loves company?
Now they’ve broken you like they’ve broken me
But a shattered glass is a lot more sharp
And now you know exactly who your friends are
You know who we are
We’re the ones with matching scars
Tradução
Você achou que ia ficar tudo bem, a princípio
A situação podia ser salva, é claro
Mas eles já haviam escolhido seu túmulo e seu caixão
Cuidado com a fúria dos cruzados mascarados
Você girl-bossou demais perto do sol?
Eles te pegaram se divertindo demais?
Vem comigo, quando nos virem, vão sair correndo
Algo maligno está vindo por aí
Ainda bem que eu gosto das minhas amigas canceladas
Eu gosto delas vestidas de Gucci e no meio de escândalos
Gosto do meu whiskey sour
E das flores venenosas com espinhos
Bem-vinda ao meu submundo
Onde fica bem escuro
Pelo menos você sabe exatamente quem são seus amigos
São os que têm cicatrizes combinando
É fácil te amar quando você é popular
A aparência está boa, todo mundo prospera
Mas, com uma única gota, você sai da lista
“Surda e quente, vamos tirar ela de cena”
Você fez uma piada que só um homem entenderia?
Você estava só muito convencida pra seu próprio bem?
Ou trouxe um violino pequeno para uma briga de facas?
Querida, tudo isso acaba hoje à noite
Ainda bem que eu gosto das minhas amigas canceladas
Eu gosto delas vestidas de Gucci e no meio de escândalos
Gosto do meu whiskey sour
E das flores venenosas com espinhos
(Querida) Bem-vinda ao meu submundo
Vai partir seu coração
Pelo menos você sabe exatamente quem são seus amigos
São os que têm cicatrizes combinando
Elas ficaram do meu lado
Antes da minha exoneração
Elas acreditaram que eu era inocente
Então não estou aqui para julgamento, não, ooh
Mas se você não pode ser boa, seja melhor nisso
Todo mundo tem esqueletos no armário
Ou pegou o homem de alguém, vamos te pegar pela mão
E logo você vai aprender a arte de nunca ser pega
Ainda bem que eu gosto das minhas amigas canceladas
Você sabe que eu gosto delas vestidas de Gucci e no meio de escândalos
Gosto do meu whiskey sour
E das flores venenosas com espinhos (Ooh)
Sim, ainda bem que eu gosto das minhas amigas canceladas (Canceladas)
Eu te saúdo se você for demais para lidar
Gosto do meu whiskey sour (Eu gosto)
E das flores venenosas com espinhos (Eu amo)
Não consegue ver que minha infâmia adora companhia?
Agora eles te quebraram como me quebraram
Mas um vidro quebrado é muito mais afiado
E agora você sabe exatamente quem são seus amigos
Você sabe quem somos
Somos os que têm cicatrizes combinando