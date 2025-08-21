O mata-mata da Copa Libertadores da América já está chegando na fase de quartas de final.

Os primeiros classificados já estão definidos – veja os times e os duelos aqui.

Dentre os brasileiros, o Fortaleza foi o primeiro eliminado no mata-mata. O Leão do Pici caiu para o Vélez Sarsfield.

Quem passou foi o São Paulo. Nos pênaltis, o Tricolor passou pelo Atlético Nacional.

Veja o chaveamento da Libertadores

  • São Paulo x Botafogo ou LDU
  • Libertad ou River Plate x Universitario ou Palmeiras
  • Vélez Sarsfield x Racing
  • Estudiantes x Flamengo

Cup Tree provided by Sofascore

 

