O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Seção de Operações da Diretoria de Inteligência (DINT) da Polícia Militar do Paraná deflagraram na manhã desta quinta-feira, 21 de agosto, a Operação Sillage, que cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão em face de um líder de organização criminosa que estava foragido e residindo no estado de São Paulo. Segundo as investigações, mesmo foragido, o alvo da operação controlava a distância o tráfico ilícito de entorpecentes no município de Cambé, emitindo ordens e auferindo vantagens financeiras com a prática criminosa. Ele foi preso em Guarulhos, município de São Paulo, onde estava escondido.
Áudio do promotor de Justiça Leandro Antunes Meirelles Machado
Álbum com fotos e sonora do promotor de Justiça Leandro Antunes Meirelles Machado
O investigado possui diversas condenações criminais e registros processuais pela prática de crimes como homicídio qualificado, roubo e porte ilegal de arma de fogo, fatos estes ocorridos nos municípios de Cambé e Londrina. As informações coletadas também indicam que o alvo integra facção criminosa armada com atuação nacional, na qual teria função de relevância em relação à criminalidade no estado do Paraná. Na sua ficha criminal, consta ainda que ele empreendeu fuga do Departamento Penitenciário do Paraná em três ocasiões: nos anos de 2008, 2017 e 2022, sendo que desde a sua última fuga ainda não havia sido recapturado.
Além da DINT, participaram da operação as agências Locais de Inteligência da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar e do 30° Batalhão de Polícia Militar, com sedes nas cidades de Cambé e Londrina, respectivamente.
Referência – O nome Sillage vem do francês que significa o rastro ou cheiro que o indivíduo deixa ao passar por determinado local, remetendo à trilha que teve que ser seguida para a localização do alvo.
Autos: 0007367-12.2025.8.16.0056
