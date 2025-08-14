ACIR RIBEIRO DOS SANTOS, 70 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: PEDRO DOS SANTOS e LEONOR RIBEIRO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 11:00h.
ADELIO FRANCO ABREU, 74 ano(s). Profissão: ALMOXARIFE. Cônjuge: ROSA AQUES ABREU. Filiação: ANDRE NDE OLIVEIRA ABREU e BALBINA MARIA FRANCO ABREU. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 14:30h.
ANA MORATO DE CASTRO, 92 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: THEOFILO DE CASTRO. Filiação: JOAO ANTONIO PINTO e FRANCISCA MORATO PINTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:00h.
CARLINDA FERREIRA DOS SANTOS, 96 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: JULIO FERREIRA DOS SANTOS e ELVIRA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:00h.
CARLOS ANTONIO ANSELMO GUIMARAES, 69 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: DIVO ANSELMO GUIMARAES e ADAHIR MARIA ANSELMO GUIMARAES. Sepultamento: A DEFINIR, sábado, 16 de agosto de 2025.
CICERO PEREIRA, 60 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Cônjuge: LAURA OCZUST PEREIRA. Filiação: JOSE PEREIRA e MARIA MACHADO PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 14 de agosto de 2025.
CLELIA MATILDE DE LIMA CAVANHA, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ATIER CAVANHA. Filiação: JULIO ALVES DE LIMA e MAFALDA REGINA DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 11:00h.
DALTON DOMINGOS DE LIMA, 81 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: ELIANE MACHADO. Filiação: CARMO DOMINGOS DE LIMA e LUCIA BALDO DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 17:00h.
DAVID SANT ANA FERREIRA, 91 ano(s). Profissão: ALFAIATE. Cônjuge: MARGARIDA SANT ANA FERREIRA. Filiação: ANTONIO GONCALVES FERREIRA e MARIA SANT ANA FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 14:00h.
DIONISIO RIBASKI, 83 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: CONCEICAO DE MARIA RIBASKI. Filiação: DIONISIO RIBASKI e LUCIA RIBASKI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 17:00h.
DOLORES BRAHA HERMANN, 75 ano(s). Cônjuge: BRONISLAW HERMANN. Filiação: DMITRO BRAHA e ANASTAZIA PAITECHE BRAHA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:00h.
EDESIA DOS SANTOS MACEDO, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NAO CONSTA. Filiação: MIGUEL JOSE DOS SANTOS e JOANA RAMOS DOS SANTOS. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 15:00h.
EDSON MAURICIO, 54 ano(s). Profissão: ENTREGADOR(A). Filiação: JOSE MAURICIO e NADIR RODRIGUES PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 13:00h.
ELEUZA MARI BARBOSA GUIDOLIN, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIVONSIR GUILDOLIN. Filiação: ANTONIO BENTO BARBOSA e FILOMENA SANTOS BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 11:00h.
ERNESTO VOICHCOSKI FILHO, 71 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: SUELY TEREZINHA SKRUCH VOICHCOSKI. Filiação: ERNESTO VOICHCOSKI e PAULINA CIESLAK VOICHCOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 14:00h.
EVALDO KLUG PEREIRA, 85 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: DINORATH DE ALMDEIDA PEREIRA. Filiação: FRANCISCO ALVES PEREIRA e HILDA KLUG PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 16:00h.
FERNANDO KARVAT, 75 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: PAULO KARVAT e MARIA LUIZA CORDEIRO KARVAT. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 16:00h.
FRANCISCO PRUCHAK, 74 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Filiação: JOSE DA SILVA PRUCHAK e MARIA GOMES DAS NEVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 16:30h.
GERALDOO IDIDORO TOMACHESKI, 86 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: MARGARIDA NAIR TOMACHESKI. Filiação: PEDRO TOMACHESKI e ROSA TOMACHESKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:00h.
Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta quinta-feira (14)
HANS JACOB KASDORF, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARGOT WAGNER KASDORF. Filiação: JACOB KASDORF e ANNA KLASSEN KASDORF. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:00h.
IDERALDO NARCIZO FONTANELLA, 65 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE. Cônjuge: CIMARA NARCIZO FONTANELLA. Filiação: MATEUS ROGERIO BRAZIL FONTANELLA e ZELIA CATARINA FONTANELLA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 16:00h.
IVONE VIDAL GRUBBA, 53 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: OSMAR GRUBBA. Filiação: JOSE VIDAL e MARIA DA LUZ VIDAL. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 13:30h.
JOAO MARCOS POPINHAK, 69 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO POPINHAK SOBRINHO e INES ANA RONSANI POPINHAK. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CURITIBANOS, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOSE AILTON GOMES DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: LINDALVA BOTTAN SILVA. Filiação: FRANCISCO GOMES DA SILVA e BELZIRA BERTONSELI DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 14:00h.
JOSE LOURENCO PEROTTONI, 62 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: CLAUDIA CHAZMANN PEROTTONI. Filiação: ARTUR JOSE PEROTTONI e ARMELINDA VIDI PEROTTONI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 15 de agosto de 2025 às 16:30h.
JOSE MARIA STIVAL, 90 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: EMILIA DA LUZ STIVAL. Filiação: LUIZ STIVAL e JULIETA NUNES STIVAL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 15:00h.
JOSE PEREIRA LACERDA, 80 ano(s). Profissão: SEGURANÇA. Cônjuge: MARIA ALBINA DA SILVA. Filiação: NAO CONSTA e AMALIA MARIA PEREIRA LACERDA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 15:00h.
JOSE ROBERTO IPOLITO, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSPE FRANCISCO IPOLITO e ALBERTINA AURELINA DAS DORES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOSEFINA BARBOSA, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DOMINGOS BARBOSA e ANA EVARISTA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 16:30h.
KEITI DOS SANTOS MACHADO, 35 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Cônjuge: JAMERSON MACALOSSI GONCALVES. Filiação: OLIVIO MACHADO FILHO e ELODIA DOS SANTOS MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 16:30h.
LUIZ JOSE DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Filiação: JOSE CARLOS DA SILVA e ANISIA MARIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 14 de agosto de 2025.
MANOEL INACIO DE LIMA FILHO, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ODILA FERREIRA DE LIMA. Filiação: MANOEL INACIO LIMA e LEONOR ALONSO DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 17:00h.
MARIA CORREIA DE ARAUJO, 84 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOSE CARREIA DE ARAUJO e GENEROSA CORREIA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 16:00h.
MARIA DINAIR BORGES, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ALCIDES BORGES e MARIA BORGES. Sepultamento: CEMITERIO TABATINGA, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 13:00h.
MARIA FERREIRA ZANIN, 86 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ANGELO JOSE ZANIN. Filiação: CUSTODIO FERREIRA e ELENA GRADINISKI. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO PAROQUIAL DA RONDINHA, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 16:00h.
MARIA MILHORETTO SCHUEDA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ SCHUEDA. Filiação: JOSE MILHORETTO e CARMELINA MILHORETTO. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA ZACARIAS, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 15:00h.
MARIO JACOMINI, 88 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: JUTADEA JACOMINIELETRIC. Filiação: OCTAVIANO JACOMINI e ROSA GULIN JACOMINI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 14:00h.
NEUSA MARIA DOMINGUES, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: JOAO ANTONIO DOMINGUES MENDES e MARIA DE JESUS DOMINGUES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 11:00h.
OLGA LEPCHAK, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE LEPCHAK. Filiação: JOAO SZULHAN e KYNIA SZULHAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 09:00h.
OLIVIA MARLIDE RODRIGUES DA LUZ, 89 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANTENOR RODRIGUES DA LUZ. Filiação: DURVAL ROCHA e MARIA ATNER ROCHA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 13 de agosto de 2025 às 17:00h.
ORONILDO BARBOSA DA SILVA, 66 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GERONIMA PEREIRA SIQUEIRA e GERALDO BARBOSA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 11:00h.
PAULINA PAULAKOSKI, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO PAULAKOSKI. Filiação: JOSE SCHOSLOSKI e JULIA PUKA SCHOSLOSKI. Sepultamento: (ALMIRANTE TAMANDARÉ) PAROQUIAL COLONIA ANTONIO PRADO, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:00h.
PAULO CESAR DO PRADO, 72 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: IVANIR MARQUES DE FIGUEIREDO DO PRADO. Filiação: JOAQUIM PEDRO DO PRADO e ANNADYR DO PRADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 17:00h.
PAULO ROBERTO PEREIRA DA CRUZ, 66 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO PEREIRA DA CRUZ e MARIA NATEL DA CRUZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 16:30h.
SANDRA REGINA RODRIGUES SALLES, 62 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTONIO RODRIGUES SALLES e JURACI DUTRA SALLES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 10:00h.
SIRLEI CREMA, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: IRENE CREMA. Filiação: JULIO CREMA e IRENE CREMA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 15:30h.
TEREZINHA PABST KATO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NIKUO KATO. Filiação: ARSENIO MOREIRA PABST e VIRGINIA DO PRADO PABST. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 14 de agosto de 2025.
VALQUIRIA FRANCISCA DOS SANTOS, 38 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE PUKA NETO. Filiação: NAO CONSTA e CLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITERIO DA COLONIA PRADO, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 16:00h.
VICENTE DE PAULO DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: HEREDIR MARIA DOS SANTOS SILVA. Filiação: ANTONIO INACIO DA SILVA e MARIA DUTRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 16:00h.
VILMA FOLLADOR RAMOS, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: WALDEMAR RODOLFO RAMOS. Filiação: VILMAR FOLLADOR e PETRONILA FOLLADOR. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 14 de agosto de 2025 às 18:30h.
VINILDA SAHN HENZ, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OCTAVIO HENZ. Filiação: GERMANO SAHN e FLOENTINA DA PAIXAO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 14 de agosto de 2025.
