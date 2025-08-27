Het geloof in een Houdiniact is in Schotland niet groot. In de lokale pers klinkt het heel somber over de kansen van de Rangers tegen Club Brugge vanavond. “De Belgen zijn een vaste waarde op dit niveau en hebben in de heenwedstrijd voor gezorgd dat de fans van de Rangers zich al neergelegd hebben bij voetbal in de Europa League”, schrijft de Scotsman.

Bij The Daily Record deden ze zelfs een rondvraag bij hun journalisten. En veel optimisme viel er niet te rapen. Een van hun journalisten noemde het “gewoon onmogelijk” dat Rangers dit nog kan rechtzetten en voorspelde een 2-0-zege voor Club Brugge.

“Op dit moment is Brugge gewoon een klasse beter. Dit ziet er niet meer goed uit”of “Er is niets dat erop wijst dat Rangers in staat is dit om te keren. Club Brugge gaat dit comfortabel afmaken”, klinkt het.

Sommigen gingen nog een stap verder: “Brugge speelt met bravoure en panache, iets waar Rangers enkel van kan dromen. Dit wordt opnieuw een avond vol pijn en verwijten. Ze stevenen af op een crisis.” Al glinsterde er bij anderen toch een sprankeltje hoop: “Als Rangers vroeg scoort, kan het misschien even spannend worden, maar Brugge heeft gewoon te veel kwaliteit.”

Eenzelfde geluid weerklinkt bij het tabloid The Scottisch Sun. “Brugge was een klasse beter op Ibrox. Bij momenten indrukwekkend. Dat de fans het stadion al verlieten voor affluiten, was veelzeggend. Er is een mirakel nodig om dit nog om te draaien.”