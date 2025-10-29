Liverpool e Crystal Palace se enfrentam nesta quarta, 29, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. A partida acontecerá em Anfield, em Liverpool, às 16h45 (horário de Brasília).
Os Reds atravessam uma péssima fase na temporada, acumulando 5 derrotas nas últimas 6 partidas, sendo 4 delas pela Premier League. Na última rodada da fase de liga da Champions League, o Liverpool goleou o Eintracht Frankfurt fora de casa por 5 a 1 e parecia que ia voltar aos trilhos, mas a equipe voltou a perder no último fim de semana, quando foi superado pelo Brentford por 3 a 2, em partida válida pela 9ª rodada da Premier League. Com os resultados recentes, a equipe treinada por Arne Slot caiu para a 7ª colocação, com 15 pontos em 9 partidas disputadas.
O Crystal Palace levou a melhor contra o Liverpool nos dois encontros recentes, um jogando em casa pela Premier League, em setembro, quando venceu por 2 a 1 e o outro na abertura da temporada, quando conquistou a Community Shield depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal e a vitórias nos pênaltis por 3 a 2. A equipe está atualmente na 10ª colocação da Premier League, com 13 pontos em 9 partidas disputadas. A equipe enfrenta atualmente uma sequência de 4 jogos sem vitórias, com 3 derrotas e 1 empate, contando jogos do campeonato nacional e da Conference League.
Como assistir ao jogo entre Liverpool e Crystal Palace hoje?
Liverpool e Crystal Palace vão jogar nesta quarta, 29, às 16h45 (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, em Anfield, em Liverpool. A partida terá transmissão da ESPN e do streaming Disney+
Prováveis escalações:
Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké. Técnico: Arne Slot.
Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. Técnico: Oliver Glasner.
Odds para Liverpool x Crystal Palace:
Resultado final
Betano: Liverpool (1.65) – Empate (4.25) – Crystal Palace (4.80)
Bet 365: Liverpool (1.56) – Empate (4.75) – Crystal Palace (4.33)
Arbitragem
- Árbitro principal: Craig Pawson