Na madrugada desta sexta-feira (3), uma loja de artigos e variedades localizada na Avenida Papagaios, no bairro Floresta, foi alvo de uma tentativa de arrombamento, em Cascavel.
Segundo apurado, um indivíduo teria forçado a porta de ferro do estabelecimento na intenção de invadir o local. No entanto, a ação criminosa foi interrompida após o disparo do alarme de segurança, o que fez com que o suspeito desistisse e fugisse em seguida.
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e deve utilizar as imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento para tentar identificar o autor da tentativa de furto.
Apesar dos danos à estrutura da loja, nada foi levado pelo criminoso.