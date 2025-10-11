La selección de Ecuador se medirá ante Estados Unidos en un amistoso disputado en Austin, Texas, un encuentro relevante para escalar posiciones en el Ranking FIFA. Con el Mundial 2026 en el horizonte, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, el técnico Sebastián Beccacece aprovechó el partido para probar nuevos talentos. Sin embargo, las bajas de peso como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Gonzalo Plata obligaron al estratega a ajustar su planificación, buscando consolidar un equipo competitivo.
Para este compromiso, Beccacece tomó la decisión de dejar fuera del banco de suplentes a dos jugadores: Xavier Arreaga y Christian Loor. Arreaga, defensor de Barcelona Sporting Club, no atraviesa su mejor momento en el club, pero su importancia en el grupo de la selección lo mantenía como una opción viable. A pesar de ello, el entrenador optó por no incluirlo entre los suplentes, priorizando otras alternativas defensivas para el duelo.
En el caso de Christian Loor, joven arquero de Botafogo, su exclusión del banco también sorprendió. La ausencia de David Cabezas, quien enfrenta una situación complicada con su salida de El Nacional, abrió la puerta para la convocatoria de Loor. Sin embargo, Beccacece decidió respaldar a Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle como los arqueros para este amistoso, dejando al joven guardameta fuera de la lista final.
Estos amistosos representan una oportunidad clave para que Ecuador ajuste detalles de cara al Mundial 2026. Beccacece, consciente de la importancia de estos encuentros, busca dar minutos a nuevos jugadores y consolidar un esquema que permita a La Tri llegar en óptimas condiciones al torneo más importante del fútbol.