Luana Piovani foi a entrevistada do domingo, 29, do quadro Pode Perguntar, do programa Fantástico. Na entrevista conduzida por pessoas do espectro autista, a atriz falou sobre temas delicados, como o abandono que sofreu por seu pai biológico ainda na infância e a decisão do filho mais velho de sair da casa dela para ir morar com o pai, Pedro Scooby.
Segundo Luana, essa situação com o pai biológico atrapalhou seus relacionamentos já na vida adulta. “Então quando eu começo a me relacionar com homens eu tenho esse medo de ser abandonada.”
A atriz admitiu que só se curou desse trauma após mais de dez anos de terapia e psicanálise.
‘Mãe, o pai me deu?’
“Quando eu tinha 2 anos de idade meus pais se separaram. Meu pai biológico desapareceu. Sete meses depois dessa separação minha mãe conheceu o meu padrasto … E o meu pai biológico, que tinha casado com outra mulher, e já tinha tido mais três filhos não queria pagar a pensão”, explicou a atriz sobre a configuração de sua família.
E acrescentou: “Um dia, acho que eu já tinha uns 9 anos, teve uma audiência e aí o advogado da minha mãe sugeriu que meu pai abrisse mão do pátrio poder. E ele imediatamente aceitou. No que ele sai da minha certidão de nascimento, o meu pai – que a vida toda me criou – entra e me adota. Eu viro e pergunto: ‘Mãe, o meu pai me deu?’ E tenho uma crise de choro.”
Segundo ‘abandono’
Quase quatro décadas depois do abandono do pai biológico, Luana Piovani se viu em outra situação de separação, dessa vez envolvendo seu filho mais velho, Dom, atualmente com 13 anos de idade.
“O meu filho mais velho não me respeitava, me peitava e eu vi que ele estava fazendo isso porque queria vir para o Brasil”, contou Luana, que atualmente vive em Portugal com seus filhos gêmeos, Bem e Liz, de 10 anos.
A solução, segundo a atriz, foi respeitar a vontade do filho mais velho e deixar que ele viesse morar com o pai no Rio de Janeiro.
“Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O meu filho está feliz, o meu ex-marido é um pai melhor porque está mais responsável e dando conta de tudo, me surpreendendo positivamente”, revelou a atriz, sem negar que foi uma separação difícil para ela. “Sangro todo dia de saudade, eu não estava preparada para o meu filho sair de baixo da minha asa com 12 anos. Mas o que eu faço? Lambo a minha ferida, vejo que ele está feliz. Isso é colocar um bálsamo por cima, e aí eu vou indo.”