A operadora de planos odontológicos Odontoprev reportou lucro líquido de R$ 146,1 milhões no segundo trimestre deste ano, alta de 19,5% em relação ao mesmo período do ano passado.
No acumulado do ano até junho, a empresa lucrou R$ 312,8 milhões, aumento 12,6% em base anual de comparação.
A receita líquida do trimestre totalizou R$ 601,8 milhões, elevação de 7,8% em relação ao segundo trimestre de 2024. Em seis meses, a receita da empresa totalizou R$ 1,192 bilhão, crescimento de 7,5%, na mesma base de comparação.
De acordo com a empresa, o tíquete médio por vida do trimestre foi de R$ 22,74, alta de 5,0% em relação ao igual período do ano anterior, e no acumulado do ano o tíquete foi de R$ 22,55, cifra 5,1% maior do que o apurado um ano antes.
De março a junho, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da inglês) ajustado totalizou R$ 205,0 milhões, avanço de 26,5%. No acumulado do ano, o Ebitda da companhia alcançou R$ 431,1 milhões, crescimento de 18,3%.
A Odontoprev terminou o semestre com 8,981 milhões de beneficiários ativos, uma adição líquida de 209,4 mil beneficiários à sua base desde o segundo trimestre do ano passado, o que corresponde a um crescimento de 2,4%.