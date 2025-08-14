Sem citar Jair Bolsonaro (PL), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou o ex-presidente da República, afirmando nesta segunda-feira, 30, que o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nunca pediu anistia ou perdão judicial e nunca correu dos debates. As respostas de Haddad veem após Bolsonaro organizar um ato na Avenida Paulista no domingo, 29.
“O senhor amargou poucas e boas neste País, e eu, quando visitava o senhor com o seu advogado, o senhor nunca pediu para qualquer um de nós, petistas, um favor. Nunca pediu anistia, nunca pediu anistia, nunca pediu nada disso”, afirmou Haddad.
Haddad disse ainda que Bolsonaro mente ao acusar Lula de cortar programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Ele disse também que, na gestão do ex-presidente, houve aumento de preço de alimentos em todos os anos.
O ministro da Fazenda afirmou também que Bolsonaro ficou, durante todo o mandato, sem reajustar a tabela do Imposto de Renda (IR). Segundo ele, o ex-presidente também teve a “crueldade” de congelar a tabela nos quatro anos que esteve na Presidência.
Haddad participou nesta segunda-feira da cerimônia de lançamento do Plano Safra 2025/26 da agricultura familiar. Serão destinados R$ 78,2 bilhões para as linhas de financiamento voltadas aos pequenos agricultores, 2,9% mais que na temporada passada.
As linhas de crédito da agricultura familiar terão juros de 0,5% ao ano a 8% ao ano. O Plano Safra 2025/26 tem vigência a partir da terça-feira, 1º de julho.