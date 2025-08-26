Uma jovem, de 23 anos, foi detida na noite deste domingo (24) durante uma operação realizada pela equipe do Batalhão de Policiamento de Fronteira (BPFron) da Polícia Militar de Cascavel. A ação ocorreu durante a reavaliação de abordagens de rotina na rodovia BR-277, nas proximidades do pedágio.
De acordo com as informações divulgadas, os policiais abordaram um ônibus que tinha como origem a fronteira com o Paraguai. Durante a inspeção, foram localizados, nas malas de uma jovem passageira, vários tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 25 quilos da droga.
A jovem informou aos policiais que pretendia transportar os entorpecentes até o município de Joinville, em Santa Catarina. Ela receberia R$ 2,5 mil para realizar o transporte.
Tanto a mulher quanto a droga foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel, onde seriam adotadas as medidas cabíveis.
A operação integra o trabalho de fiscalização realizado pelo BPFron na região de fronteira, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e outros crimes transfronteiriços.