Máquina de obra despenca na Santa Cecília, em SP

Equipamento caiu no meio da rua e quase atingiu carro que transitava na via. Crédito: Reprodução redes sociais e Lilian Cunha

Uma máquina de perfurar despencou em uma obra na região da Santa Cecília, na zona oeste de São Paulo. O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira, 26, na Rua Jaguaribe.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a máquina de obra particular tombou na via na altura do número 466.

Máquina de perfurar despenca em rua da Santa Cecília Foto: Lilian Cunha

O semáforo estava fechado e o equipamento não atingiu nenhum carro da via. Segundo testemunhas, a máquina tombou 90 graus e caiu em frente a um supermercado. A via foi bloqueada.

À noite, a máquina foi cortada em pedaços.

Máquina que caiu na Rua Jaguaribe teve de ser cortada em pedaços. Foto: Lilian Cunha

