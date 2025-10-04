El delantero del Chelsea, Marc Guiu (19 años) parece que se está ganando un sitio en los planes de Enzo Maresca. Así lo confirmaba el técnico en la rueda de prensa previa al partido que enfrentarán Chelsea y Liverpool mañana a las 18:00h en Stanford Bridge. “Marc Guiu está trabajando bien, sobre todo esta semana. Va a tener minutos con nosotros”, declaró el técnico del conjunto londinense.
El jugador con pasado azulgrana empezó la temporada cedido en el Sunderland, equipo recién ascendido de la Championship, pero una lesión de Liam Delap obligó a los ‘blues’ a romper la cesión para recuperar al delantero español.
Marc Guiu sólo ha podido disputar tres partidos en la presente temporada (todos ellos con el Sunderland) y ha visto portería en una ocasión. Todo este lío con su cesión le ha llevado a jugar tan solo 13 minutos de liga, repartidos en dos partidos distintos.
Una falta de ritmo evidente que ahora Marc Guiu está tratando de solucionar trabajando y ganándose la confianza del técnico en los entrenamientos. Aún así, tal y como ha señalado Enzo Maresca en la rueda de prensa el entrenador confía en él en lo que será una temporada larga, con competición europea incluida y necesitará de todos los jugadores si el Chelsea quiere lograr sus objetivos.