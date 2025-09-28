Habemus campeão! Marc Márquez conquistou o heptacampeonato da MotoGP com cinco etapas de antecedência neste domingo, no GP do Japão. O companheiro de equipe do espanhol, Pecco Bagnaia, venceu a prova em Motegi, mas a segunda colocação foi mais do que o suficiente para o título de Márquez. Joan Mir, da Honda, completou o pódio.
Antes mesmo da largada foi anunciado que o piloto da casa, Ai Ogura, não participaria da prova por causa de dores na mão direita depois de um acidente em Misano. Além dele, Jorge Martín também não correu devido a queda na corrida sprint, no sábado, que resultou em uma fratura na clavícula. O espanhol foi encaminhado aos cuidados médicos e será operado na segunda-feira.
A corrida
A largada foi tranquila, com Pecco Bagnaia mantendo a ponta e Marc Márquez a terceira colocação. No meio do grid, Álex Márquez chegou a avançar uma posição, mas terminou a primeira volta ainda em P8, de onde largou. Quem soube aproveitar os primeiros metros foi Pedro Acosta, que saiu de P4 mas alcançou o P2.
Na volta 3, Bagnaia, Acosta e Márquez lideravam o pelotão, seguidos por Joan Mir, Franco Morbidelli e Marco Bezzechi, que fez bom início de prova tendo largada da nona colocação. Duas voltas depois, o italiano da Aprilia superou o piloto da VR46 e chegou ao P5. Nos boxes, Luca Marini parecia ter problemas técnicos.
Bagnaia administrava uma vantagem de 2 segundos na ponta, enquanto Márquez se aproximava de Acosta. Logo atrás, Mir também perseguia o espanhol da Ducati. Na volta 10, o italiano conseguiu se distanciar ainda mais do piloto da KTM, conseguindo mais de 3 segundos de vantagem. No giro seguinte, Márquez ultrapassou Acosta.
Na metade da prova, Bagnaia, Márquez, Acosta, Mir, Bezzechi, Morbidelli, Álex Márquez, Raul Fernandez, Fabio Quartararo e Johann Zarco eram o top 10.
Mir superou Acosta para o P3 na volta 14 e parecia que o espanhol da KTM estava com os pneus bastante gastos. Não demorou e Bezzechi também superou Acosta. Enquanto isso, na ponta, a moto de Bagnaia soltava algum tipo de vapor perto da roda traseira e a tensão no box da Ducati era palpável. Ainda assim, o italiano manteve uma vantagem de 4 segundos.
Na volta 17, Morbidelli também ultrapassou Acosta, que se tornou sexto colocado. Marc Márquez recebeu um alerta sobre limites de pista por ter ultrapassado a linha três vezes. Duas voltas depois, o italiano perdeu o controle da KTM e passou pela brita antes de retornar a pista, voltando na vigésima posição.
Enquanto isso, a moto de Bagnaia continua ‘fumegante’, mas ainda com mais de 3 segundos de vantagem sobre Márquez. A direção de prova foi até o box da Ducati pedir explicações sobre o que estava acontecendo com o italiano e, no fim do grid, Nakagami sofreu uma queda.
Bagnaia pôde continuar competindo apesar da moto ainda soltar fumaça. A duas voltas para o fim, a vantagem do italiano sobre Márquez era de pouco menos de 2 segundos.
No fim, Pecco Bagnaia conseguiu segurar o companheiro de equipe e Marc Márquez terminou com a segunda colocação, o que foi (mais que) o suficiente para dar ao espanhol mais um título, o sétimo da carreira na MotoGP.