O “Pé de anjo” e ex-craque do Corinthians, Marcelinho Carioca, ajudou uma vítima de assalto, em São Paulo, na última segunda-feira (29).
Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, uma mulher relata a tentativa frustrada de subtrair um telefone celular. “Acabou um assalto aqui na minha rua, o cara levou o celular de uma menina. E quem conseguiu pegar o celular da menina foi ninguém mais, ninguém menos que Marcelinho Carioca”, comenta.
A ação aconteceu no bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo. O ex-jogador confirmou que estava saindo do seu escritório, de carro, quando avistou o assaltante sobre uma bicicleta tentando levar o celular de uma jovem. O ex-camisa 7 percebeu o momento e perseguiu, de carro, o assaltante. Ao ser encurralado pelo ex-jogador e outros veículos, o criminoso devolveu o aparelho, mas conseguiu fugir. Ele não foi identificado.
Marcelinho Carioca encontrou a vítima, que estava chorando ao ser acudida em um comércio da região. “Parecia um gol do Corinthians, aquela festa, comemorando”, comentou o jogador ao explicar o momento em que devolveu o celular à jovem.